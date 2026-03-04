Kuveyt, ABD F-15 Uçaklarını Yanlışlıkla Düşürdü - Son Dakika
Kuveyt, ABD F-15 Uçaklarını Yanlışlıkla Düşürdü

04.03.2026 20:09
Kuveyt savaş uçağı, 3 Amerikan F-15'i yanlışlıkla düşürdü. Pilotlar kurtarıldı.

NEW ABD-İsrail'in İran'a saldırıları kapsamında görev yapan 3 Amerikan F-15 savaş uçağının Kuveyt'e ait bir savaş uçağı tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü bildirildi.

Wall Street Journal (WSJ), uçakların düşmesiyle ilgili ilk paylaşılan raporlara göre, mart ayının ilk günü 3 Amerikan F-15 uçağının yanlışlıkla düşürülmesine bir Kuveyt savaş uçağının neden olduğu bilgisini paylaştı.

Gazeteye konuşan ABD'li yetkili, Kuveytli bir F/A-18 pilotunun, ABD uçaklarına karşı 3 füze fırlattığını, 3 ABD uçağının da düştüğünü ancak pilotların ve arka koltuktakilerin güvenli şekilde fırlatma koltuğuyla kurtulduğunu aktardı.

Haberde, "İkinci bir kaynağa göre olay, İran'a ait bir insansız hava aracının, Kuveyt hava savunmasını aşıp ticari bir limandaki taktik operasyon merkezine saldırması ve 6 ABD askerini öldürmesinden kısa süre sonra meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

Aynı kaynak, Kuveyt güçlerinin radarlarının, Amerikan jetlerinin uçuşunu tespit etmesi üzerine "tedirgin oldukları ve onlara ateş açtıklarına" dair detayları paylaştı.

"F-15 savaş uçağı, hava muharebesinde hiçbir zaman düşman uçağı tarafından düşürülmedi"

Eski asker olduğu belirtilen yetkililerin, söz konusu hadisenin bölgesel olarak birbirinden farklı hava savunma sistemleriyle karmaşık bir hava savaşı yürütmenin zorluklarını vurguladığı haberde, "uçak, füze ve insansız hava araçlarının muazzam sayısının" gökyüzünde tarihsel olarak belirsiz bir kombinasyon oluşturduğu kaydedildi.

Haberde, "1970'lerden beri uçan F-15 savaş uçağı, hava muharebesinde hiçbir zaman düşman uçağı tarafından düşürülmedi. Bu kaos, yerdeki hava savunma birliklerinin hangi uçan cisimlerin dost, hangilerinin düşman olduğunu ayırt etmesini zorlaştırabilir." değerlendirmesi yapıldı.

Düşürülenlere benzer bir F-15E Strike Eagle jetinin, 1990'ların sonlarındaki satın alma fiyatının 31,1 milyon dolar olduğu belirtilen haberde, yeni F-15EX jetlerinin maliyetinin ise 100 milyon doları bulduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 savaş uçağı F-15E Strike Eagle, 1 Mart Pazar günü Kuveyt'te düşmüş, ABD'li pilotlar fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başarmıştı.

Kaynak: AA

Savunma, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
