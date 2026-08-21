Kuveyt Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek
Kuveyt Dışişleri Bakanı, 23-24 Ağustos'ta Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, 23-24 Ağustos tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Kuveyt Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?