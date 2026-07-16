Kuveyt Genelkurmay Başkanı Ankara'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian'ı kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Shuraian'ı kabul ettiği belirtildi.

Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.