Kuveyt Genelkurmay Başkanı Ankara'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian'ı kabul etti.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Shuraian'ı kabul ettiği belirtildi.
Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
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