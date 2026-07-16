Kuveyt Genelkurmay Başkanı Ankara'da - Son Dakika
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Kuveyt Genelkurmay Başkanı Ankara'da

16.07.2026 16:45
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Milli Savunma Bakanı Güler, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Al-Shuraian'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian'ı kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Shuraian'ı kabul ettiği belirtildi.

Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt Genelkurmay Başkanı Ankara'da - Son Dakika

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