Kuveyt Hava Yolları Uçuşları Yeniden Başlıyor

Kuveyt Hava Yolları (Kuwait Airways), Mısır'ın başkenti Kahire'ye düzenlediği tarifeli uçuşların, Suudi Arabistan'ın Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'ndan perşembeden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Kahire'den ve Kahire'ye gerçekleştirilecek tarifeli seferlerin Dammam üzerinden cumartesi, pazar, salı ve perşembe olmak üzere haftada 4 gün yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın 26 Mart Perşembe itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.

İran'ın, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana sürdürdüğü saldırılara karşılık olarak aralarında Kuveyt'in de bulunduğu 7 Arap ülkesine misilleme saldırı düzenlemesinin ardından alınan olağanüstü tedbirler kapsamında hava sahaları geçici olarak kapatılmıştı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın 14 Mart'taki haberine göre, Kuveyt Uluslararası Havalimanı insansız hava aracıyla hedef alınmış, saldırıda bazı çalışanlar yaralanmış ve hasar meydana gelmişti.

KUNA, Bayındırlık Bakanlığına dayandırdığı başka bir haberde ise aynı havalimanındaki yeni terminal binası projesinin ikinci bir insansız hava aracının hedefi olduğunu, olayda binada hasar oluştuğunu aktarmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.