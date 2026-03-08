Kuveyt Havalimanı'na İHA Saldırısı

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na ait yakıt depolarının insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bazı İHA'larla Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na ait yakıt depolarının hedef alındığı belirtildi.

Ülke hava sahasına giren söz konusu İHA'lara müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, ???????bunun hayati altyapıya yönelik doğrudan bir saldırı olduğu kaydedildi.