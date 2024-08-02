Kuveyt Havayolları, Beyrut uçuşlarını askıya alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuveyt Havayolları, Beyrut uçuşlarını askıya alıyor

Kuveyt Havayolları, Hizbullah ile İsrail arasındaki gerginlik nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a olan uçuşlarını askıya alacağını duyurdu. Karar, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ve Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu ile koordinasyon halinde alındı. İsrail ordusu, Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından birini öldürdüğünü duyurmuştu.

02.08.2024 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUVEYT, 2 Ağustos (Xinhua) -- Kuveyt Havayolları, Hizbullah ile İsrail arasında tırmanan gerginlik nedeniyle 4 Ağustos'tan itibaren Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşları askıya alacağını duyurdu.

Kuveyt Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre şirket Perşembe günkü basın açıklamasında kararın Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ve Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu gibi kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde alındığını belirtti.

İsrail ordusu Salı günü yaptığı açıklamada Hizbullah'ın önde gelen ordu komutanlarından Fuad Şükür'ü Beyrut'a düzenlenen bir hava saldırısında öldürdüğünü, saldırının Cumartesi günü işgal altındaki Golan Tepeleri'nde 12 gencin ölümüne yol açan sınır ötesi roket saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Salı gecesi Beyrut'ta güçlü bir patlama duyulmuş, bir evin toptan imha edildiğine yönelik görüntüler sosyal medyadan paylaşılmıştı. Lübnan medyası İsrail'in saldırısında en az bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan, İsrail, Beyrut, Kuveyt, Güvenlik, Havacılık, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt Havayolları, Beyrut uçuşlarını askıya alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
07:47 Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık
07:14 İletişim Başkanı sinyali vermişti BTK’dan Instagram’a erişim engeli İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:01 Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna dahil oluyor Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor
00:57 Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var
00:42 Putin, MİT’in tarihi takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı Putin, MİT'in tarihi takas operasyonuyla Rusya'ya dönenleri havalimanında karşıladı
00:08 Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi
23:37 Orta Doğu’da sıcak saatler Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail’e saldırdılar Orta Doğu'da sıcak saatler! Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail'e saldırdılar
23:06 Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü Polise ve eve taşla saldırdılar Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü! Polise ve eve taşla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 10:19:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kuveyt Havayolları, Beyrut uçuşlarını askıya alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement