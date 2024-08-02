Kuveyt Havayolları, Beyrut uçuşlarını askıya alıyor

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KUVEYT, 2 Ağustos (Xinhua) -- Kuveyt Havayolları, Hizbullah ile İsrail arasında tırmanan gerginlik nedeniyle 4 Ağustos'tan itibaren Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşları askıya alacağını duyurdu.

Kuveyt Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre şirket Perşembe günkü basın açıklamasında kararın Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ve Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu gibi kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde alındığını belirtti.

İsrail ordusu Salı günü yaptığı açıklamada Hizbullah'ın önde gelen ordu komutanlarından Fuad Şükür'ü Beyrut'a düzenlenen bir hava saldırısında öldürdüğünü, saldırının Cumartesi günü işgal altındaki Golan Tepeleri'nde 12 gencin ölümüne yol açan sınır ötesi roket saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Salı gecesi Beyrut'ta güçlü bir patlama duyulmuş, bir evin toptan imha edildiğine yönelik görüntüler sosyal medyadan paylaşılmıştı. Lübnan medyası İsrail'in saldırısında en az bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin yaralandığını bildirdi.