Kuveyt İHA Saldırılarına Hava Savunmasını Devreye Aldı

Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt hava savunma sistemleri şu anda İran İHA'larının hain saldırılarına karşı koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olası patlama seslerine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanlığı, patlama sesleri duyulması halinde bunun düşman saldırılarına karşı devreye giren hava savunma sistemlerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığını bildirmektedir. Herkesin yetkili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması rica olunur."