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Kuveyt'in Yeni Emiri Şeyh Meşal Göreve Başladı - Son Dakika
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Kuveyt'in Yeni Emiri Şeyh Meşal Göreve Başladı

Kuveyt'in eski emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünün ardından Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah yemin ederek resmen görevine başladı. Yeni Emir Şeyh Meşal'in yemini için Ulusal Meclis'te tören düzenlendi. Şeyh Meşal, eski Emir'in 7'inci oğlu olarak 27 Eylül 1940'ta doğmuştur.

Kuveyt\'in Yeni Emiri Şeyh Meşal Göreve Başladı
20.12.2023 - 11:49,
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Kuveyt'in eski emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünün ardından ülkenin başına gelen Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah yemin ederek resmen görevine başladı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yayımlanan habere göre, yeni Emir Şeyh Meşal'in yemini için Ulusal Meclis'te tören düzenlendi.

Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mubarek es-Sabah, 16 Aralık'ta Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefat ettiğini duyurmuştu.

Aynı gün içerisinde Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu açıklamıştı.

Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Meşal, eski Emir Şeyh Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 7'inci oğlu olarak 27 Eylül 1940'da dünyaya geldi.

Başkent Kuveyt'teki Mubarekiye Okulu'ndaki ilk eğitiminin ardından, İngiltere'de Hinden Polis Koleji'ndeki eğitimini 1960 yılında tamamladı.

İçişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan Şeyh Meşal, albay rütbesiyle 1967-1980 yılları arasında Devlet Güvenlik Kurumu Başkanlığını yürüttü.

Ulusal Muhafızlar Başkan Yardımcısı olarak 13 Ocak 2004'te başladığı görevini Veliaht Prens olana dek sürdürdü. Emir Nevvaf tarafından 15 Kasım 2021'de çıkarılan bir kararla Şeyh Meşal, Veliaht Prens olarak tayin edildi.

Kendisinden önceki Emir Şeyh Nevvaf'ın kardeşi olan Kuveyt Emiri Şeyh Meşal'in, 7'si kız, 12 çocuğu bulunuyor.

Kaynak: AA
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