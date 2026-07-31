Kuveyt, İran İHA'larını İmha Etti

Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında hava sahasına giren düşman insansız hava araçlarının (İHA) tespit edilerek imha edildiğini, saldırı sonucu bazı tesislerde hasar oluştuğunu, can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, konuya dair açıklama yaptı.

Atvan, silahlı kuvvetlerin bu sabah Kuveyt hava sahasında düşman İHA'ları tespit ettiğini, söz konusu İHA'ların etkisiz hale getirilerek imha edildiğini belirtti.

İran'ın gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda hayati öneme sahip sivil ve askeri tesisin hedef alındığını aktaran Atvan, düşman hedeflerin imha edildiğini ve düşen şarapnel parçaları nedeniyle hasar oluştuğunu kaydetti.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığını belirten Atvan, Kuveyt Silahlı Kuvvetlerinin sürekli hazırlık ve yüksek teyakkuz çerçevesinde görevlerini yerine getirmeyi sürdürdüğünü vurguladı.