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Kuveyt, Lübnan'daki vatandaşlarına gerilim uyarısı yaptı - Son Dakika
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Kuveyt, Lübnan'daki vatandaşlarına gerilim uyarısı yaptı

Kuveyt, İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarının ardından Lübnan'da yaşanabilecek askeri gerilime karşı vatandaşlarını uyardı. Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına dikkatli olma ya da ülkeden ayrılma çağrısı yaptı. Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin suikastı sonrası gerilimin artması üzerine Kuveyt, vatandaşlarını güvenlik konusunda uyardı.

Kuveyt, Lübnan\'daki vatandaşlarına gerilim uyarısı yaptı
04.01.2024 - 19:01,
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Kuveyt, Lübnan'daki vatandaşlarına "bölgede gerilimin yükselmesi ihtimaline karşı dikkatli olma ya da gönüllü olarak ülkeden ayrılma" çağrısı yaptı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'ye dönük saldırılarının bir sonucu olarak Lübnan'da yaşanabilecek askeri gerilime karşı vatandaşlarını uyardı.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki vatandaşlarına askeri herhangi bir gerilime karşı dikkatli olma ya da gönüllü olarak ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Bakanlık ayrıca vatandaşlarından Lübnan yönetiminin talimatlarına uymalarını ve yardım alınması gerektiğinde Beyrut'taki Kuveyt Büyükelçiliğiyle irtibata geçmelerini istedi.

Aruri suikastı

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in gerçekleştirdiği bu suikastın karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Kuveyt, Lübnan, Orta Doğu, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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