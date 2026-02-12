Kuveyt Milli Günü Ankara\'da Kutlandı

Kuveyt Milli Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz Ahmed Al-Adwani'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da mukim yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve birçok davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başlayan resepsiyon, pasta kesimi ve Kuveyt'in tanıtıldığı film gösterimi ile devam etti.

Davetlilere, Kuveyt mutfağından yemekler ikram edildi.

Kuveyt Milli Günü'nün 65. yıl dönümü resepsiyonunda, ülkeyi temsil eden kültürel semboller de gelenlere tanıtıldı.