Kuveyt Ordusu Füze ve İHA'lara Müdahale Etti

Kuveyt ordusunun, ülkenin çeşitli bölgelerinde füze ve insansız hava araçlarına (İHA) müdahale ettiği belirtildi.

Kuveyt ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA'lara müdahale ettiği kaydedildi.

Füze ve İHA'ların etkisiz hale getirilmesi sonucu ülkenin çeşitli bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı ancak nereden atıldıklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.