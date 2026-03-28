Kuveyt Ordusu Sel İçin Sahada

Kuveyt ordusu, ülkede son iki gündür etkili olan elverişsiz hava koşulları ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sele müdahale etmek amacıyla askerlerinin sahada faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının yol açtığı saha zorluklarına karşı askeri birliklerin görev yaptığı belirtildi.

Paylaşılan görüntülerde, ordu birliklerinin, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde sivillerin tahliyesi, su tahliyesi, mahsur kalan vatandaşlara ve araçlara yönelik yardım faaliyetleri yürüttüğü görüldü.

Sosyal medyada ise Kuveyt'te sel felaketi nedeniyle çok sayıda aracın mahsur kaldığı veya sel sularında zorlukla ilerlediği görüntüler paylaşıldı.

Kuveytli yetkililer, yağışların yer yer şiddetini artırabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, ilgili tüm devlet kurumları da koordinasyon içerisinde çalışmaları sürdürdüğünü açıkladı.