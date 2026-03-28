Kuveyt Ordusu Sel İçin Sahada
Kuveyt Ordusu Sel İçin Sahada

28.03.2026 15:20
Kuveyt ordusu, sel felaketi nedeniyle askerleri ile tahliye ve yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Kuveyt ordusu, ülkede son iki gündür etkili olan elverişsiz hava koşulları ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sele müdahale etmek amacıyla askerlerinin sahada faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının yol açtığı saha zorluklarına karşı askeri birliklerin görev yaptığı belirtildi.

Paylaşılan görüntülerde, ordu birliklerinin, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde sivillerin tahliyesi, su tahliyesi, mahsur kalan vatandaşlara ve araçlara yönelik yardım faaliyetleri yürüttüğü görüldü.

Sosyal medyada ise Kuveyt'te sel felaketi nedeniyle çok sayıda aracın mahsur kaldığı veya sel sularında zorlukla ilerlediği görüntüler paylaşıldı.

Kuveytli yetkililer, yağışların yer yer şiddetini artırabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, ilgili tüm devlet kurumları da koordinasyon içerisinde çalışmaları sürdürdüğünü açıkladı.

Kaynak: AA

İzmit’te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu
ABD’de yargılanıyor Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında ABD'de yargılanıyor! Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında
’’Türk olmak isterdim’’ diyen Marcao, İspanyol vatandaşlığına geçti ''Türk olmak isterdim'' diyen Marcao, İspanyol vatandaşlığına geçti
Maskeli gaspçılara Türk vatandaşından beklemedik müdahale: Nasıl kaçacakların şaşırdılar Maskeli gaspçılara Türk vatandaşından beklemedik müdahale: Nasıl kaçacakların şaşırdılar
Dr. Ekrem Teymur: KKTC’de teknoloji zonu oluşturulmalı Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı
Marmaris’teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:13
NBA’de tarihi an Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
