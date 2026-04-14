Kuveyt'te 2182 Kişi Vatandaşlıktan Çıkarıldı - Son Dakika
Kuveyt'te 2182 Kişi Vatandaşlıktan Çıkarıldı

14.04.2026 10:54
Kuveyt'te aralarında Arap dünyasında büyük tanınırlığa sahip İslam davetçisi vaiz Nebil el-Avadi'nin de bulunduğu 2 bin 182 kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığı bildirildi.

Söz konusu karar, Kuveyt resmi gazetesinde yayımlandı.

Emirlik kararnamesinde, çoğunluğu evlilik gibi çeşitli yollarla sonradan vatandaşlık kazanan 2 bin 182 kişinin vatandaşlıklarının iptal edildiği belirtildi.

Avadi, kararın ardından ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Her halimize hamdolsun. Allah'tan geldik, O'na döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılma gerekçelerine ilişkin ise net bir açıklama yapılmadı.

Arap ülkelerini Gazze'ye destek vermemekle eleştirmişti

Avadi, son dönemde sosyal medyada, Arap ülkelerinin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek olmamasını eleştiren söylemleriyle gündeme gelmişti.

Kuveyt'te 1970 yılında doğan ve "vatansızlar (biduun)" olarak bilinen kesime mensup Avadi, 1998'de vatandaşlık almış, 2014'te alınan bir kararla vatandaşlıktan çıkarılmış, 2018'de ise yeniden Kuveyt vatandaşı olmuştu.

Kuveyt'te doğup yaşamalarına rağmen devlet tarafından vatandaşlık verilmeyen bedevi kökenli bazı gruplar, toplumda "vatansızlar (biduun)" olarak adlandırılıyor.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Kuveyt'te, 1961'deki bağımsızlık sonrası yapılan nüfus kayıtları sırasında sisteme dahil olmayan bazı kabileler ya da göçebe topluluklardan oluşan "vatansızlar"ın sayısının 100 bini aştığı tahmin ediliyor.

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
