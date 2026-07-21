Kuveyt'te Elektrik Santraline İHA Saldırısı

Kuveyt'teki Ez-Zur Elektrik Santrali'nin insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi olduğu bildirildi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Ez-Zur Elektrik Santrali İHA'larla vuruldu.

Olaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, 18 Temmuz'daki açıklamasında, İran'ın saldırılarında iki ayrı elektrik üretim ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, tesislerde yangın çıktığını ve bazı üretim ünitelerinin tedbir amacıyla devre dışı bırakıldığını duyurmuştu.