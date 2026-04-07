İran\'ın Kuveyt\'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı

ABD medyası, Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığını bildirdi.
Amerikan CBS News kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, söz konusu İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, gece saatlerinde Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir İHA saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığı belirtildi.
Söz konusu askerlerin bazılarının görevlerine döndüğü bilgisi de paylaşıldı.
