Kuveyt'te İHA Saldırısı: Bir Ölü

30.03.2026 18:58
Kuveyt'te son 24 saat içinde düzenlenen İHA saldırısında bir çalışanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkeye son 24 saat içinde 13 İHA ile düzenlenen saldırıda elektrik santrali hizmet binası ve su arıtma tesisinin hedef alınması sonucu bir çalışanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kuveyt Ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Savunma Bakanlığı tarafından ülkeyi hedef alan füze ve İHA saldırılarına ilişkin yapılan açıklamayı paylaştı.

Bir Savunma Bakanlığı çalışanının yaşamını yitirdiği İHA saldırısı sonucunda ayrıca elektrik santrallerinden birinin hizmet binası ve su arıtma tesisinde büyük hasar meydana geldiği kaydedildi.

Ordunun açıklamasında, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Kuveyt hava sahasında toplam 307 balistik füze, 2 seyir füzesi ve 629 İHA'nın tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kuveyt Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hazırlık ve disiplin seviyesiyle görevlerini sürdürdüğü, ülkenin güvenlik ve istikrarını koruma konusundaki kararlılığının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Savunma, Kuveyt, Enerji, Güncel, Son Dakika

