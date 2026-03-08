Kuveyt'te İki Asker Hayatını Kaybetti

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Kara Sınır Güvenliği Genel İdaresi mensubu iki askerin görevlerini yerine getirdikleri sırada yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, detay verilmeksizin Kara Sınır Güvenliği Genel İdaresi mensubu Yarbay Abdullah İmad eş-Şerrah ile Binbaşı Fehd Abdülaziz el-Mucammed'in sabaha karşı görevleri sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Güvenlik mensuplarının ülkenin emniyeti ve istikrarını korumak için görevlerini sürdürdüğü vurgulanan açıklamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Bakanlık, askerlerin ölüm nedenlerine ilişkin ise herhangi bir bilgi vermedi.