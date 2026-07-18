Kuveyt'te İran Saldırıları: Askerler Yaralandı

Kuveyt ordusu, İran'ın balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkedeki hayati öneme sahip tesisleri hedef aldığı saldırılarda bazı askerlerin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, ordunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın dün Kuveyt'e yönelik saldırılarına dikkati çekti.

Sabah saatlerinden Kuveyt hava sahasında tespit edilen balistik füze ve İHA'lara hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini aktaran Atvan, şunları kaydetti:

"İran'ın düşmanca saldırıları kapsamında Kuveyt ordusuna ait hayati öneme sahip tesis ve kamplar İHA'larla hedef alındı. Söz konusu saldırılarda görevleri başındaki Kara Kuvvetleri mensuplarından bazı askerler yaralandı."

İran'ın ayrıca hayati öneme sahip bazı sivil tesisleri de hedef aldığına vurgu yapan Atvan, İran'ın saldırılarına maruz kalan tesisler arasında elektrik santralleri ve su arıtma tesislerinin de olduğunu belirtti.

Söz konusu enerji santralleri ve tesislerin bazılarında yangın çıktığına işaret eden Atvan, İran'dan gelen füze ve İHA'lara hava savunma sistemleriyle müdahale sırasında bazı bölgelere düşen şarapnellerin maddi hasara yol açtığını ifade etti.

Kuveyt İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed el-Garib, ülkenin güneyindeki iki farklı noktanın İran saldırısında hedef alınmasının ardından çıkan yangınların kontrol altına alındığını açıklamıştı.