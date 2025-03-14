Kuveyt'te Karankau Gecesi Coşkuyla Kutlandı

KUVEYT, 14 Mart (Xinhua) -- Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te bir Ramazan geleneği olan Karankau gecesine katılan bir çocuk, 13 Mart 2025.

Kuveytliler her Ramazan ayının 14. gününde geleneksel Karankau etkinliğini coşkuyla kutluyor. Bu özel etkinlikte, geleneksel kıyafetler giymiş çocuklar, kapı kapı gezerek şarkılar söylüyor ve komşularından şekerleme ve kuruyemiş topluyor. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)