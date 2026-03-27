Kuveyt'te Limana İHA ve Füze Saldırısı

Kuveyt'in kuzeybatısında yer alan Bubiyan Adası'ndaki Mubarek el-Kebir Limanı'nın, insansız hava aracı (İHA) ve seyir füzesiyle düzenlenen saldırıda hasar gördüğü bildirildi.
Kuveyt Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Hükümet İletişim Merkezi, saldırıya ilişkin açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden duyurdu.
Açıklamada, Mubarek el-Kebir Limanı'na İHA ve seyir füzesiyle çifte saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırı sonucu limanın altyapısında hasar oluştuğu, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?