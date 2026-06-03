Kuveyt'te Saldırı Anında Kazaya Karıştı - Son Dakika
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Kuveyt'te Saldırı Anında Kazaya Karıştı

03.06.2026 13:33
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İran'ın saldırılarına dair görüntü çeken kişi, araç kullanırken kaza geçirdi ve yakalandı.

Kuveyt'te, İran'ın füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar sırasında hava savunma sistemlerinin müdahalesine ilişkin görüntüleri kaydedip sosyal medyada paylaşmaya çalışan bir kişinin, trafik kazası yaptığı bildirildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın aktardığına göre, İçişleri Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'a ait füze ve insansız hava araçlarına müdahalesine ilişkin görüntüleri kaydedip yayımlayan kişinin, çekim sırasında araç kullandığı ve bu nedenle trafik kazasına karıştığını duyurdu.

Kuralları ihlal edenler hakkında yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını vurgulanan ve söz konusu kişinin de yakalandığı aktarılan açıklamada, vatandaşlara yayımlanan talimat ve düzenlemelere uyma çağrısı yapıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

Kuveyt ordusu, İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Kuveyt, Güncel, Dünya, Kaza, İran, Son Dakika

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