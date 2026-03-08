Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depolarının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu binasına saldırı düzenlendiği ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Kuveyt İletişim Merkezinin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Sosyal Sigortalar Kurumu binasına saldırı düzenlendiği ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Kuveyt ordusundan daha önce yapılan açıklamada, bazı İHA'larla Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na ait yakıt depolarının hedef alındığı duyurulmuştu.
Son Dakika › Güncel › Kuveyt'te Saldırı: Sosyal Sigortalar Kurumu Hedef Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?