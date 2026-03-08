Kuveyt'te Saldırı: Sosyal Sigortalar Kurumu Hedef Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt'te Saldırı: Sosyal Sigortalar Kurumu Hedef Alındı

08.03.2026 05:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt'te havalimanına yönelik saldırının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu binasına da saldırı gerçekleşti.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depolarının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu binasına saldırı düzenlendiği ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kuveyt İletişim Merkezinin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sosyal Sigortalar Kurumu binasına saldırı düzenlendiği ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kuveyt ordusundan daha önce yapılan açıklamada, bazı İHA'larla Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na ait yakıt depolarının hedef alındığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Havacılık, Güvenlik, Ekonomi, Saldırı, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Saldırı: Sosyal Sigortalar Kurumu Hedef Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

05:21
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
04:54
İsrail’in Beyrut’ta bir oteli vurdu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
04:26
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı
01:11
Trump’tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
00:28
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu
Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu
00:20
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 06:19:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kuveyt'te Saldırı: Sosyal Sigortalar Kurumu Hedef Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.