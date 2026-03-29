Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt'te Sınavlar Ertelendi

29.03.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt'te lisansüstü sınavlar, artan İHA ve füze saldırıları nedeniyle ertelendi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, sık sık insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alınan Kuveyt'te başkentteki üniversitenin lisansüstü eğitim programları yeterlilik sınavları ertelendi.

Karar, Hükümet İletişim Merkezinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu şartlar gereği Kuveyt Üniversitesi'nde 4 Nisan'da yapılacak lisansüstü eğitim programları yeterlilik sınavlarının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtildi.

Yeni sınav takviminin daha sonra ilan edileceği aktarıldı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Kuveyt de son dönemde sık sık İHA ve füze saldırılarına maruz kalan ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 13:42:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.