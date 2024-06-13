Kuveyt'teki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 49'a Yükseldi

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ÇEKİM TARİHİ: 12 Haziran 2024

1. Yangın mahalinden çeşitli görüntüler

2. Hastanede tedavi gören yaralıların çeşitli görüntüleri

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Çarşamba günü sabah saatlerinde ülkenin güneydoğusundaki Mangaf bölgesinde bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiğini açıkladı.

Kuveyt Haber Ajansı'nın (KUNA) haberine göre, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah yangının çıkış nedeniyle ilgili derhal soruşturma başlatılmasını istedi ve sorumlulardan hesap sorma taahhüdünde bulundu.

Habere göre, Kuveyt Emiri'nin yanı sıra Veliaht Prens Sabah Halid Hamed es-Sabah ve Başbakan Şeyh Ahmed Abdullah es-Sabah da hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajları gönderdi.

Kuveyt'in Başbakan birinci Yardımcısı, Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı olan Şeyh Fahad Yusuf El-Sabah, adli delil inceleme ekibi soruşturmasını tamamlayana kadar bina sahibi de dahil olmak üzere olaya karışan kişilerin gözaltına alınması talimatını verdi.

Ayrıca ilgili hükümet birimlerine benzer kazaların yaşanmaması için inşaat sektöründeki ihlallerin incelenmesi ve ele alınması talimatını verdi.

Yerel basına konuşan ismi açıklanmayan kaynaklar, yangının bekçi odasında başlayıp birinci kattaki bir salona ve sonrasında gaz tüplerinin bulunduğu bir depoya sıçradığını ve binanın geri kalanını sardığını bildirdi. Kaynaklar ayrıca, apartman yakınlarındaki çok sayıda kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Kaynaklara göre, yaklaşık 160 işçi bulunan apartmanda, hayatını kaybedenlerin çoğu Hindistan uyrukluydu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuveyt'ten bildiriyor. (XHTV)