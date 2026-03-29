Kuveyt'ten Hava Savunma Açıklaması

Kuveyt, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiğini duyurdu.
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarına karşılık verdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.
