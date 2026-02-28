Kuveyt'ten İran'a Kınama

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İsrail ABD saldırısı sonrasında İran'ın Kuveyt topraklarını hedef alan saldırısını şiddetle kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'ın topraklarını hedef alan saldırısının ülkenin egemenliği ve hava sahasının yanı sıra uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kuveyt'in İran'ın saldırısını şiddetle kınadığı vurgulanarak, Kuveyt hava savunma sistemlerinin saldırıyı başarıyla püskürttüğü ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Kuveyt'in egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bölgede devam eden bu tür saldırgan askeri eylemlerin bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.