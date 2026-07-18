Kuveyt'ten İran'a Sert Kınama

Kuveyt, İran'ın elektrik üretimi ve su arıtma tesisini hedef alan saldırısını en sert ifadelerle kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ülke topraklarına yönelik sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda elektrik üretimi ve su arıtma tesislerinden birinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, bunun İran'ın dün düzenlediği saldırının ardından elektrik üretimi ve su arıtma tesislerine yönelik ikinci saldırı olduğu ifade edildi.

Hayati öneme sahip sivil altyapının tekrar hedef alınmasının, İran'ın sistematik saldırgan yaklaşımını ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, bunun sivillerin hayatını ve güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı.

Açıklamada, Kuveyt'in güvenliğini ve topraklarını korumak amacıyla uluslararası hukukun tanıdığı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı dün ve bugün yaptığı açıklamalarda, İran'ın saldırılarında iki ayrı elektrik üretimi ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, tesislerde yangın çıktığını ve bazı üretim ünitelerinin tedbir amacıyla devre dışı bırakıldığını duyurmuştu.