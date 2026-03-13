Kuveyt'ten İsrail'e Saldırı Çağrısı

Kuveyt, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını durdurması için uluslararası topluma İsrail üzerinde baskı kurulması çağrısında bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıların uluslararası hukuku ve başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı olmak üzere ilgili tüm kararları açıkça ihlal ettiği belirtildi.

Uluslararası topluma, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması için Tel Aviv yönetimi üzerinde baskı kurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Kuveyt'in Lübnan'ın yanında olduğu ve ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ile istikrarına destek verdiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.