Kuveyt'ten Lübnan'a Üçüncü Yardım Uçağı

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Kuveyt, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a 40 tonluk insani yardım taşıyan üçüncü bir yardım uçağını gönderdiğini duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Kızılay'ı "Kuveyt yanınızda" sloganıyla İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a düzenlediği yardım kampanyası kapsamında bir yardım uçağı daha gönderdi.

Haberde, söz konusu uçağın Lübnan'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana üçüncü yardım uçağı olduğu ve 40 ton insani yardım malzemesi taşıdığı belirtilerek, Kuveyt'in, kardeş Lübnan halkının bu zor ve çetin sınavında yanında olacağı ve mevcut zor koşulların üstesinden gelene kadar onları destekleyeceği vurgulandı.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 192'si çocuk ve 614'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 117 kişi öldü, 13 bin 888 kişi yaralandı.