Kuveyt Üssüne İHA Saldırısı: 3 Asker Yaralı
Kuveyt Üssüne İHA Saldırısı: 3 Asker Yaralı

Kuveyt Üssüne İHA Saldırısı: 3 Asker Yaralı
14.03.2026 19:24
Kuveyt'teki Ahmed el-Cabir Hava Üssü'ne düzenlenen İHA saldırısında 3 asker hafif yaralandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaştan bölge ülkeleri de etkilenmeye devam ediyor. Son olarak Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkelerine yönelik İHA saldırıları düzenlendiğini açılkadı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün şafak saatlerinden itibaren 7 "düşman" İHA'sını tespit ettiği belirtildi.

"3 İHA'YI İMHA ETTİK"

Açıklamada, söz konusu İHA'lardan 3'ünün imha edildiği, 2'sinin ise tehdit bölgesi dışında düştüğü ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı ifade edildi.

"3 PERSONEL YARALANDI"

İki düşman İHA'sının Ahmed el-Cabir Hava Üssü'nü hedef aldığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucu üs çevresinde bazı maddi hasarların meydana geldiği, silahlı kuvvetlere mensup 3 personelin de hafif yaralandığı, gerekli tedaviyi aldıkları ve sağlık durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri açıklamada, ülkenin güvenliğini korumak ve egemenliğini savunmak için tam hazırlık içinde olduklarını vurguladı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 19:36:09.
