Kuveyt ve BAE'den Hava Savunma Açıklaması

Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

Kuveyt ordusunun X ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülke hava sahasında yeni saldırıların tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, ülkede duyulan patlama seslerinin de bu müdahalelerden kaynaklandığı ifade edildi.

BAE Savunma Bakanlığı da İran'dan atılan balistik füze ve İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin müdahalesinin sürdüğünü bildirdi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.