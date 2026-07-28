Kuveyt ve Mısır Liderlerinden Önemli Görüşme

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Sabah ile Sisi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra başta bölgedeki son durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kuveyt'in güvenliği ve egemenliğini korumaya yönelik aldığı tüm önlemleri desteklediklerini vurguladı.

Kuveyt Emiri Sabah da desteklerinden dolayı Sisi'ye teşekkür etti, Mısır halkı için kalkınma ve refah temennisinde bulundu.