Kuveyt Veliaht Prensi, Kuveyt'in İran saldırılarına maruz kaldığını söyledi - Son Dakika
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Kuveyt Veliaht Prensi, Kuveyt'in İran saldırılarına maruz kaldığını söyledi

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Kuveyt Veliaht Prensi Sabah, BM 81. Genel Kurulu'nda İran'ı Hürmüz Boğazı'nı baskı aracı yapmakla suçladı. Sabah, Kuveyt'in çatışmada taraf olmadığı halde şubat ayından beri İran'ın balistik füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamad es-Sabah, İranHürmüz Boğazı'nı baskı aracı olarak kullanmakla suçlarayarak, bölgede barışçıl çözümleri ve sürdürülebilir bölgesel mutabakatları desteklediklerini söyledi.

Sabah, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Orta Doğu'daki mevcut gerilime barışçıl çözüm için sarf edilen her türlü çabaya desteklerini belirtti.

Katar ve Pakistan'ın bölgedeki kriz için sarf ettikleri arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini dile getiren Sabah, "İyi komşuluk ilkelerine ve devletlerin egemenliğine saygıya dayalı, sürdürülebilir bölgesel mutabakatların sağlanmasına ihtiyaç var." dedi.

Bölge ülkelerinin birbirlerinin içişlerine karışmayacakları ve vekil güçlerle birbirilerini tehdit etmeyecekleri yönünde mutabakatların sağlanması gerektiğinin altını çizen Sabah, şunları kaydetti:

"Bölge ülkelerinin güvenlik endişeleri de giderilmelidir. İran'ın nükleer programının yanı sıra balistik füzeleri ve insansız hava araçları (İHA) da bu güvenlik endişeleri arasında yer alıyor. Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarından geçiş hakkının da güvence altına alınması gerekir."

Ürdün'ün yanı sıra Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin şubat ayından beri İran'ın balistik füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Sabah, "Kuveyt, çatışmada taraf olmadığı halde bu saldırılara maruz kaldı. Bunlar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden saldırılardır." dedi.

İran'ı Hürmüz Boğazı'nı baskı aracı olarak kullanmakla suçlayan Sabah, "İran, Hürmüz Boğazı'nı savaşta bir baskı aracı olarak kullanmak üzere kapattı. Bu da uluslararası hukuka aykırıdır." diye konuştu.

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah, ülkesinin Irak ile ilişkilerine ilişkin olarak da Kuveyt'in Irak'ı güvenlik ve istikrar ortağı olan bir komşu olarak gördüğünü ifade etti.

Filistin halkının yerinden edilme, tutuklamalar ve yasa dışı yerleşim alanlarını genişletme politikalarının şiddeti altında zor yaşam koşullarından muzdarip olmaya devam ettiğinin altını çizen Sabah, Gazze'de sağlanan ateşkesin uygulanması ve İsrail'in bölgeden çekilmesi çağrısında bulundu.

Yemen'deki gelişmelere de değinen Sabah, Yemen'deki İran destekli Husilerin Babulmendeb Boğazı'na kadar ülkenin birçok bölgesinde saldırılarını artırdıklarına işaret etti.

Yemen'de ülkenin birliğini, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruyarak halkın çektiği acılara son verecek bir siyasi çözümün olması çağrısında bulunan Sabah, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını ve ihlallerini reddeden Sabah, bu durumun tehlikeli bir tırmanış ve 1974'deki anlaşmanın ihlali anlamına geldiği gibi bölgedeki güvenlik ve istikrarı baltaladığını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) reformu için çağrıda bulunan Sabah, "Uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli organ olan BMGK'nin reformu bir zorunluluk haline geldi." dedi.

BM'nin kuruluşundan bu yana üye sayısındaki önemli artışa ve uluslararası ilişkilerdeki değişikliklere vurgu yapan Sabah, "BMGK'nin sorumluluklarını yerine getirirken daha temsili, etkili ve şeffaf olması acil bir ihtiyaçtır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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