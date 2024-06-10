Kuvvetli Rüzgar Sonucu Ağaçlar Devrildi, Araçlara Zarar Verdi - Son Dakika
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Kuvvetli Rüzgar Sonucu Ağaçlar Devrildi, Araçlara Zarar Verdi

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Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi. Kızıltepe'de bir ağacın kopan dalları yola düşerken, park halindeki bir otomobilin üzerine düşen ağaçta hasar meydana geldi. Nusaybin'de ise rüzgarın etkisiyle bir fabrika çatısı park halindeki bir kamyonun üzerine düştü, ancak herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

10.06.2024 23:22
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DEVRİLEN AĞAÇ, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kızıltepe ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi 323'üncü Sokak'ta bir ağacın kopan dalları, yola düştü. Olay anında yolun boş olması, olası kazanın önüne geçti. Belediye ekipleri, yolu temizlemek için çalışma başlattı. Tepebaşı Mahallesi'nde de kuvvetli rüzgarın devirdiği ağaç, park halindeki 09 AFY 380 plakalı otomobilin üzerine düştü. Ağacın ön camdan içeri girdiği otomobilde hasar oluştu.

YIKILAN ÇATI, PARK HALİNDEKİ KAMYONUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Nusaybin ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar Uluslararası İpekyolu kenarında bulunan bir yağ fabrikasına ait deponun ön tarafındaki çatıyı yıktı. Çatı, park halindeki bir kamyonun üzerine düşerken olayda yaralanan olmadı.

Salih KESKİN, Ahmet AKKUŞ/ MARDİN,

Kuvvetli Rüzgar Sonucu Ağaçlar Devrildi, Araçlara Zarar Verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuvvetli Rüzgar Sonucu Ağaçlar Devrildi, Araçlara Zarar Verdi - Son Dakika

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