Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara ilişkin yurttaşları uyardı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, özellikle İç Anadolu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan açıklamada, 28 Mayıs Perşembe günü Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde; İç Ege ve Göller Bölgesi'nde; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.