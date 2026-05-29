Kuvvetli Yağış Uyarısı

29.05.2026 09:29
Meteoroloji, Adana ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı, dikkatli olunması istendi.

(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Öte yandan, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar eseceği kaydedildi.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

