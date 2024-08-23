Kuyruğuna İpler Dolanan Kambur Balina Yavrusu Kurtarıldı

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Avustralya'nın Sydney kentinde kuyruğuna olta ipleri dolanan kambur balina yavrusu, 24 saat süren operasyon sonucu kurtarıldı.

10 ila 15 metre uzunluğunda olduğu belirtilen kambur balina yavrusu, dün Sydney Limanı'ndaki balina gözlem gemisinin personeli tarafından fark edildi.

Tekneler, helikopterler ve insansız hava araçlarının katıldığı kurtarma operasyonu dün öğleden sonra başladı ve bugün sabahın ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Avustralya Deniz Memelilerini Kurtarma ve Araştırma Örgütünden Jessica Fox, kurtarma ekibinin balinayı yavaşlatmak ve yakalamak için dolaşmış olta ipine şamandıralar taktığını belirtti.

Fox, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, "Balina, Sydney Limanı'nda daireler çizerek bazı düzensiz yön değişiklikleri yapıyordu." dedi.

Kurtarma operasyonuna katılan Macquarie Üniversitesinden balina uzmanı Vanessa Pirotta da dünyanın en işleklerinden Sydney Limanı'nda tekneler ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen operasyonun çok zor olduğunu belirtti.

Pirotta, balinanın durumunun nasıl olduğunu tam bilmediklerini, nefes alıp verişinden kurtarılmadan önce çok bitkin olduğunun anlaşıldığını kaydederek, yaban hayatı kurtarma ekiplerinin bu sabah balinayı takıldığı iplerden kurtardığını söyledi.

Balina yavrusu, kurtarılmasının ardından Pasifik Okyanusu'na doğru yüzmeye başladı.

Pirotta, balinanın olta takımına dolandığında neden okyanus açıklarına doğru yüzmediğini anlayamadığını, limanda kalmasının kurtarma ekibinin işini kolaylaştırdığını söyledi.

Kambur balinalar, 4 yaşına kadar yavru kabul ediliyor.