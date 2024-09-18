Kuyu-25 Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuyu-25 Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da düzenlenen Kuyu-25 operasyonunda, organize suç çetesi üyesi 7 kişi yakalandı.

18.09.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-25" operasyonunda, yurt dışında firari olan organize suç örgütü elebaşı tarafından yönlendirilen 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada Esenyurt ilçesinde motosikletli şüphelilerin zırhlı polis aracının yanından geçerek bir iş yerini kurşunladığı görüntülerin yayımlandığını belirtti.

Yerlikaya, olay saatinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamanın bitişi esnasında plakasız motosikletteki 2 kişinin, zırhlı araç yanından geçerken iş yerine ateş ettikleri esnada polis memurlarının da silahla karşılık vermesi üzerine C.Ç'nin bacağından yaralandığını ancak olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Yapılan çalışmalar sonucu kurşunlanan iş yeri sahibi E.K'yi bir kişinin tehdit ettiğinin de belirlendiğini aktaran Yerlikaya, Organize Şube Müdürlüğünce bu kişinin, yurt dışında bulunan organize suç örgütü elebaşı ve 20 ayrı suç kaydı bulunan firari M.K. olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

M.K'nin, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti" olmak üzere 3 ayrı suçtan aranmasının bulunduğunun belirlendiğini ifade eden Yerlikaya, konuyla ilgili şüphelilere yönelik İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünce Esenyurt'ta düzenlenen Kuyu-25 operasyonunda, M.K. tarafından yönlendirilen 7 organize suç örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, operasyon sonucu yapılan aramada, 3 ruhsatsız suikast silahı ve çok sayıda fişeğin ele geçirildiğini belirtti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Politika, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyu-25 Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail’den Lübnan’a 2. siber saldırı Bilanço giderek ağırlaşıyor İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:21:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kuyu-25 Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement