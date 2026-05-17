Kuyu Temizliği Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'ın Koçpınar köyünde kuyu temizliği sırasında metan gazından etkilendikleri belirtilen 4 kişiden, 2'si kardeş 3'ü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Aksaray'ın merkeze bağlı Koçpınar köyünde Yeşildal ailesinin evlerinin bahçesinde meydana geldi. Temizlemek için kuyuya inen aile fertlerinden birinin uzun süre çıkmaması üzerine diğer aile fertleri de peş peşe kuyuya indi. Kuyuya inen 4 kişi çıkamadı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metan gazından etkilendikleri belirtilen 4 kişi, ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu kuyudan çıkarıldı.

Kardeş oldukları belirtilen İsmail Yeşildal (42), Mehmet Yeşildal (28), Recep Yeşildal ve akrabaları Murat Yeşildal, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan İsmail Yeşildal'ın tedavisi devam ederken, kardeşler Mehmet ve Recep Yeşildal ile ve akrabaları Murat Yeşildal hayatını kaybetti.

Aile yakınları kurtarma çalışmaları sırasında sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.