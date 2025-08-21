Kuyucak'ta Göçükte Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde arazilerinde su hattı açmak isterken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Beşeylül Mahallesi'ndeki arazilerinde iş makinesiyle su hattı açmak için kazı yapan Ahmet Güney (43) toprak altında kaldı.
Haber verilmesiyle bölgeye, AFAD, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Güney'in hayatını kaybettiği belirlendi.
