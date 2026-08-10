Kuyucak'ta Lavanta Hasadı Başladı, Rekolte Artışı Bekleniyor

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde yılın ilk lavanta hasadı yapılmaya başlandı.

Yaklaşık 10 bin dekar alanda lavanta üretiminin yapıldığı köyde, temmuz sonuna kadar ziyaretçileri ağırlayan mor tarlalarda hasat mesaisi yürütülüyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen üreticiler, lavantaları orak ve elektrikli makinelerle biçiyor. Kesilen lavantalar demetler halinde bağlanarak kurutuluyor.

Kurutulan ürünlerin bir bölümü demet halinde satışa sunulurken, bir bölümü tohum ve yağ üretiminde değerlendiriliyor.

Lavanta üreticisi Muhsin Çelik, gazetecilere, bu yıl yağışların verime olumlu yansıdığını, geçen yıla göre daha yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Geçen yıl 4 tonun üzerinde ürün teslim ettiğini, bu yıl ise 6 tonun üzerinde ürün beklediğini ifade eden Çelik, "Bu sene yağışların çok olması sebebiyle bütün bitkilerde olduğu gibi lavantalarımızda güzel bir hasat dönemi geçirdik. Diğer senelere nazaran dekarda aşağı yukarı 500-600 kilogramlık bir fark elde ettik." dedi.

Hasatta son yıllarda makinelerin daha fazla kullanılmaya başlandığını vurgulayan Çelik, makinelerin işçilik maliyetlerini azalttığını kaydetti.

Çelik, yaklaşık 100 kilogram lavantadan 1 kilogram yağ elde edildiğini belirtti.

Kuyucak'ta lavanta üretiminin yaklaşık 50 yıl önce başladığını anlatan Çelik, lavantanın köyün markası haline geldiğini ifade etti.

Kuyucak Muhtarı İsmail Tezcan da lavanta sezonunda köyü yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Hasat döneminde de ziyaretçilerin köye gelmeye devam ettiğini belirten Tezcan, "Bu yıl ziyaretçi sayısının 130-140 bine ulaşmasını bekliyoruz. Özellikle Antalya ve İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden düzenlenen turların yanı sıra Rusya ve Uzak Doğu'dan da turistler Kuyucak'ı ziyaret ediyor." diye konuştu.

Tezcan, hasat başlamasına rağmen mor tarlaların güzel görseller sunduğunu, ziyaretçilerin gelebileceklerini kaydetti.