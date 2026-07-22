Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Kırsal Kayran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kuyucak’ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı - Son Dakika
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