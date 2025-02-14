Kuyucak\'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, evlerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen büst bulunan anne ve oğlu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir eve baskın düzenledi.

Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir büst ele geçirildi, H.K. ile oğlu İ.K. gözaltına alındı.

Eser, Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.