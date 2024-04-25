Kuyucuk Gölü'ndeki Sazlık Alanında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Kuyucuk Gölü'ndeki Sazlık Alanında Çıkan Yangın Söndürüldü

Kuyucuk Gölü\'ndeki Sazlık Alanında Çıkan Yangın Söndürüldü

Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan Kuyucuk Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Göldeki suların çekilmesiyle kuruyan sazlık alanda çıkan yangın, gölün kurtarılmasını etkileyebileceği için önemli bir sorun olarak değerlendiriliyor. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, yöre halkına kontrollü ateş yakma çağrısında bulunarak, gölün yangınlarla mücadele edemeyecek duruma düşmemesi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

25.04.2024 10:48
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Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Avrasya- Afrika göç yolunda birçok kuş türüne ev sahipliği yapan, Arpaçay ilçesinde yer alan yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip göldeki suların bir bölümünün çekilmesiyle sazlık alanları kurudu.

Kuruyan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ve bazı köylüler müdahalesiyle söndürüldü.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Gölde bazı göçmen kuşlar ürüyor

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, son 3 yıldır Kuyucuk Gölü'nün susuzlukla mücadele ettiğini söyledi.

"Kuyucuk Gölü'nün yüzde 30'luk sazlık alan tamamen yanmış durumda, bu aslında gölün kurtarılmasını etkiliyor çünkü göl susuzlukla mücadele ederken bir taraftan var olan sazlıkları korumamız gerekiyor." diyen Çoban, gölde bazı göçmen kuşların ürediğine dikkati çekti.

Yöre halkına çağrıda bulunan Çoban, "Yöre halkı ve gölün etrafında hayvan otlatan çobanların kontrollü ateş yakarak ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyor. Kontrolsüz ateş yakılırsa Kuyucuk Gölü yangınlarla mücadele edemeyecek duruma düşecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuyucuk Gölü'ndeki Sazlık Alanında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyucuk Gölü'ndeki Sazlık Alanında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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