Kuyumcu cinayetinde 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Güncel

Sultangazi'de evine kadar takip edilen kuyumcunun öldürülerek altın dolu çantasının çalınmasına ilişkin 4 sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli oranlarda hapis istemiyle dava açıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan fezleke doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda iddianame düzenlendi.

İddianamede, Sultangazi'de kuyumcu dükkanı işleten yabancı uyruklu Mohammed Moshmh'in, 4 Eylül'de evinin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine soruşturmaya başlandığı kaydedildi.

Olay günü sanıklar Vedat Akdeniz ve Muhammet Ali Hasgül'ün Moshmh'i evine kadar takip ettiği belirtilen iddianamede, Akdeniz'in çantasını alamadığı kuyumcuya silahla ateş ettiği, daha sonra sanıkların altın dolu çantayla Yakup Akdeniz'in kullandığı araca binip kaçtıkları aktarıldı.

İddianamede, Vedat Akdeniz'in altınları Ferit Akdeniz'in evinde sakladığı, polisin altınları burada ele geçirdiği, Ferit Akdeniz'in üzerindeki pantolonun cebinde de altınların bulunduğu kaydedildi.

Saldırganın ifadesi

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Vedat Akdeniz, çalıştığı perdeci ile kuyumcu dükkanının aynı bölgede olduğunu, 4-5 ay önce yüzük almak için gittiği kuyumcunun kendisiyle ilgilenmemesine kızarak buradan ayrıldığını anlattı.

Diğer sanıklardan Yakup ve Ferit Akdeniz'in ağabeyleri olduğunu, olay günü işten çıktıktan sonra sanık Muhammet Ali Hasgül'le kuyumcu Moshmh'i, dükkanı kapattıktan sonra evine kadar takip etmeye başladıklarını ifade eden Akdeniz, Moshmh evine girdiğinde kapıyı çaldıklarını, kapıyı açınca da Moshmh'in sol bacağına bir el ateş ettiğini belirtti.

Moshmh'in elindeki çantayı almak için hamle yaptığını, aralarında çıkan boğuşma esnasında silahın ikinci kez kendiliğinden patladığını iddia eden Vedat Akdeniz, daha sonra yere düşen çantayı alıp olay yerinden kaçtıklarını, kendilerini alması için ağabeyi Yakup Akdeniz'i aradığını kaydetti.

Ağabeyi Yakup Akdeniz'in evine gittikten sonra altın dolu çantayı evin yakınına sakladığını, ertesi gün diğer ağabeyi Ferit Akdeniz'in evine gittiğini ve burada altınların bir bölümünü kombinin havalandırma borusunun olduğu bölüme sakladığını anlatan Vedat Akdeniz, ağabeylerinin konudan haberi olmadığını, ertesi gün onlara mahallede kavga ettiğini ve bir kişiyi silahla yaraladığını söylediğini iddia etti.

Ceza istemleri

İddianamede, sanık Vedat Akdeniz'in "tasarlayarak öldürme", "silahla yağma" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın almak veya taşımak veya bulundurmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıldan 23 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklar Yakup Akdeniz, Ferit Akdeniz ve Muhammet Ali Hasgül'ün de "tasarlayarak öldürme" ve "silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.