Kuyumcudan 4 Kg Altın Çalındı

Eyüpsultan'da gece saatlerinde kepenkleri kırılan bir kuyumcudan 4 kilogram altının çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat gecesi Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana gelen hırsızlığa ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 5 şüphelinin iş yerinin kepenklerini kırarak içeri girdiklerini belirledi.

İfadesi alınan iş yeri sahibi de 18 milyon lira değerindeki 4 kilogram altınının çalındığını beyan etti.

Büyükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Güngören ve Esenler'de 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden biri, farklı suçtan arandığı için tekrar gözaltına alınarak Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 5 şüphelinin iş yerinin kepenklerini kırıp altınları aldıktan sonra otomobille kaçmaları yer alıyor.