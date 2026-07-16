Kuyumcudan Altın Çalan Silahlı Soyguncu Kaçtı

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir kuyumcu dükkanına silahla gelen kişi, bir miktar altını aldıktan sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sabah saatlerinde Piyade Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya müşteri olarak geldi.

Zanlı, kuyumcudan alışveriş bahanesiyle bir miktar altını aldıktan sonra yanında getirdiği tabancayı dükkan sahibine doğrultarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kuyumcu dükkanında inceleme yapan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.