Kuyumcudan kolye çalan kadının 44 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı; tutuklandı - Son Dakika
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Kuyumcudan kolye çalan kadının 44 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı; tutuklandı

Kuyumcudan kolye çalan kadının 44 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı; tutuklandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kolyelere bakma bahanesiyle girdikleri kuyumcudan 47 bin TL değerinde kolye çalan kadın, tutuklandı.

31.05.2024 22:55
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kolyelere bakma bahanesiyle girdikleri kuyumcudan 47 bin TL değerinde kolye çalan kadın, tutuklandı. Şüpheli H.B.'nin 44 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Olay, 11 Mayıs'ta İzmit'te bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya giren kadın, kolyelere bakmak istedi. Kolye çeşitlerine bakan şüpheli, 47 bin TL değerindeki kolyeyi çalarak çantasına attı. Kuyumcu sahipleri kolyenin eksik olduğunu fark edince polis ekiplerine haber verdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın H.B. olduğunu belirledi. Düzce'de olduğu tespit edilen H.B., 30 Mayıs günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan H.B., sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. H.B.'nin yapılan sorgusunda benzer suçlardan 44 suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcudan kolye çalan kadının 44 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı; tutuklandı - Son Dakika

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