Kuyumcudan Yüzük Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
Kuyumcudan Yüzük Çalan Hırsız Yakalandı

Kuyumcudan Yüzük Çalan Hırsız Yakalandı
22.04.2026 10:01
Fatih ve Bahçelievler'de kuyumculardan yüzük çalan A.K. (45) tutuklandı, toplam kayıp 50 bin lira.

Fatih ve Bahçelievler'de müşteri gibi girdiği kuyumculardan, deniyormuş gibi yaparak yüzük çalan şüpheli A.K. (45) yakalandı. Hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kamerasına yakalan şüphelinin önceden 4 suç kaydı olduğu tespit edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih Akşemsettin Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan kuyumcunun sahibi B.H., yüzük almak istediğini söyleyerek dükkana gelen bir kişinin, deneme bahanesiyle iki yüzüğü çaldığını belirterek polise başvurdu. Çalınan yüzüklerin toplam değerinin 50 bin lira olduğu öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, şüphelinin vitrindeki yüzükleri tezgaha indirttiği, peş peşe denerken el çabukluğu ile yüzükleri aldığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.

AYNI YÖNTEMLE İKİNCİ KEZ ÇALDI

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, 2 Nisan'da Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan başka bir kuyumcuda da benzer bir hırsızlık olayı yaşandı. Aynı yöntemle hareket eden şüphelinin, burada da bir altın yüzük çaldığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Kimliği tespit edilen A.K., Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Bahçelievler, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcudan Yüzük Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika

AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye itiraz var
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye itiraz var
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
